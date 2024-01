Asp. sztab. Mirosław Szatkowski, zasłużony strażak z Włocławka odszedł na emeryturę - serdeczne pożegnanie z jednostką. Zdjęcia

- Pan asp. sztab. Mirosław Szatkowski przesłużył w jednostkach ochrony przeciwpożarowej ponad 26 lat - tak przedstawił sylwetkę Mirosława Szatkowskiego st. bryg. Maciej Krzemkowski, Komendant Miejski PSP we Włocławku. - Przed rozpoczęciem służby pracował w gospodarskie rolnym. W 1997 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku na stanowisku stażysta, następnie młodszego ratownika i ratownika, gdzie przez ponad 4 lata pełnił służbę w podziale bojowym uczestnicząc w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do jego obowiązków należał m.in. czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz związanych z likwidacją skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń, działając często pod presją czasu oraz w porze nocnej. W lutym 2002 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Miejskim Stanowisku Kierowania, gdzie pełnił 24-godzinne służby przyjmując meldunki o pożarach i zdarzeniach oraz koordynując działania w taki sposób, aby jak najszybciej, najlepiej i najsprawniej udzielić pomocy i przynieść ratunek potrzebującym. Obowiązki te wymagały ciągłej koncentracji i uwagi oraz powodowały duże obciążenie psychiczne i zdenerwowanie. Należy także zauważyć, że służba w stanowisku kierowania wymaga ciągłej obsługi komputera.