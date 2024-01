nadkom. Robert Murawski nowym Komendantem Miejskim Policji we Włocławku

Kolejna część uroczystości dotyczyła powołania na stanowisko nowego Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku, który przywitał się ze sztandarem jednostki. Zgodnie z rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, nadinsp. Piotra Leciejewskiego, nadkom. Robert Murawski, dotychczasowy Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, został mianowany na to stanowisko - przekazała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.