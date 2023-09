Ślubowanie nowych policjantów. Szeregi kujawsko-pomorskiej policji zasiliło 31 mundurowych. Zdjęcia

insp. Mirosław Elszkowski, zastępca Komendanta, zwracając się do wszystkich uczestniczących w ślubowaniu, ale przede wszystkim do bohaterów uroczystości, powiedział: „narodził się w Was kiedyś taki pomysł przyjęcia do formacji do polskiej Policji. Samo to świadczy o tym, że byliście już wtedy nastawieni na dobro drugiego człowieka. Dzisiaj zmaterializowaliście to wypowiadając słowa roty ślubowania, które są wyznacznikiem tego co w tej formacji należy robić, żeby zadbać o dobro drugiego człowieka. Jest to wyznacznik Waszego postepowania do końca pełnienia służby w tej formacji. (…) Dziękuję Wam bardzo za podjęcie tej inicjatywy… . To jest ten czas niełatwy, ale również czeka Was kilka miesięcy niemniej trudnego czasu, czyli przejścia pierwszego szkolenia w polskiej Policji, gdzie w teorii i praktyce musicie pewne zadania przejść. Życzyłbym sobie, abyśmy wszyscy się spotkali w nie mniej dobrych humorach w jakich miałem możliwość wręczać Wam akty ślubowania. Prosiłbym tylko o to, abyście się trzymali razem nie przerażali się małymi potknięciami, a efekt był taki, że będziemy się widzieć po zakończeniu szkolenia.”