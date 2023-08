Tyle będzie wynosić czternastka w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną emeryci we wrześniu GM/PAP

Przeciętny emeryt otrzyma o około 762 zł brutto wyższą czternastkę niż rok temu. Na pełną kwotę dodatkowego świadczenia mogą liczyć osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto – przekazał PAP we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rząd podjął decyzję o podwyższeniu czternastej emerytury do kwoty 2650 zł brutto. Dla osób pobierających najniższą emeryturę czternastka wyniesie ona 2202,50 zł netto. Świadczenia zostaną wypłacone we wrześniu. Według rządowych szacunków otrzyma je blisko 9 mln emerytów i rencistów.