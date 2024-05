Dzień Flagi 2024 we Włocławku - przemarsz ze stumetrową flagą. Zdjęcia

Dzień Flagi, obchodzony 2 maja, ma szczególne znaczenie dla Polaków. To dzień, w którym obchodzimy narodowe święto, upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Było to przełomowe wydarzenie w historii Polski, stanowiące wyraz aspiracji do wolności, sprawiedliwości i równości. Dzień Flagi, pozwala nam uczcić ten ważny moment i podkreślić wartość naszych narodowych symboli.

Obchody Dnia Flagi to także czas, aby wspólnie celebrować różnorodność kulturową i etniczną naszego kraju, jednocześnie podkreślając naszą wspólną przynależność do polskiej wspólnoty narodowej. Jest to okazja do budowania więzi międzyludzkich, wzmacniania jedności oraz promowania wartości, które definiują naszą narodową tożsamość.