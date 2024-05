Powiatowy Dzień Strażaka 2024 w Radziejowie - awanse i wyróżnienia. Zdjęcia z uroczystości OPRAC.: GM

W piątek, 17 maja, w Radziejowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka, które zgromadziły liczne grono strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, a także przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Wydarzenie to było okazją do uhonorowania tych, którzy na co dzień ryzykują swoje życie, aby chronić nas przed ogniem i innymi niebezpieczeństwami. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.