Straż Pożarna we Włocławku podsumowała 2023 rok. Tyle było pożarów i ofiar śmiertelnych. Statystyki, zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

W roku 2023 w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano łącznie 28 780 wyjazdów do zdarzeń - to o 8 880 interwencji mniej niż w roku poprzednim, których było 37 660. Ile i czy również mniej było interwencji straży pożarnych we Włocławku i powiecie włocławskim w 2023 roku?