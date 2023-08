Pożar forda na Łanowej we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Do pożaru samochodu osobowego zadysponowano ciężki samochód gaśniczy z JRG nr 2 we Włocławku. W wyniku pożaru spaleniu uległa komora silnika oraz częściowo wnętrze pojazdu. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. W wyniku zdarzenia żadna osoba nie został poszkodowana) - poinformował bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.