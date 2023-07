Pożar samochodu na osiedlu Południe we Włocławku. Zdjęcia

W poniedziałek 24 lipca około godziny 23.00 we Włocławku przy ul. Sienkiewicza doszło do pożaru samochodu osobowego Marki Ford Focus. Nikt nie został ranny. W wyniku rozwiniętego pożaru samochodu, zapaleniu uległ zaparkowany pojazd marki Nissan. Na miejscu działania prowadziły 2 zastępy Straż Pożarnej z JRG 1 we Włocławku. Okoliczności oraz przyczyny powstania pożaru bada Policja - poinformował Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.