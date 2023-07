Pożar peugeota na Ostrowskiej we Włocławku. Zdjęcia

Pożar samochodu osobowego miał miejsce w niedzielę (9.07.2023-red) o godzinie 3. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został zastęp straży pożarnej. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektruycznej - powiedział st. kpt. Joachim Zefert , dowódca JRG nr 2 z ul. Płockiej we Włocławku.

Do pożaru samochodu osobowego marki Peugeot doszło na ulicy Ostrowskiej we Włocławku.

Zdjęcia z pożaru peugeota na Ostrowskiej we Włocławku

Pożar BMW na Kruszyńskiej we Włocławku [zdjęcia]

Pożar peugeota na Warszawskiej we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Pożar Mercedesa na Gałczyńskiego we Włocławku. Zdjęcia, wideo

We wtorek 27 czerwca doszło do pożaru też peugeota na Warszawskiej we Włocławku.

Wideo z tego pożaru zobaczyć można na powyższym wideo.