Akcja służb "Bezpieczne ferie 2024" nad jeziorem Czarnym we Włocławku. Zdjęcia

- Te kampanie społecznościowe, które realizowane są przez Komendy Miejskie Straży Pożarnej na terenach powiatów i miast weszły już w jakąś tam tradycję. To kampanie, które mają wśród młodzieży rozpropagować bezpieczne zachowanie na lodowiskach akwenów wodnych, których nie polecamy korzystać. Do korzystania z lodowisk są wyznaczone specjalne miejsca w mieście - mówił bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy KM PSP we Włocławku. - Zdecydowanie więcej jest zdarzeń w okresie letnim. Natomiast w okresie zimowym zdarzają się interwencje w których to wydostajemy osoby z przerębli. W większości są to rybacy, którzy próbują łowić na terenie akwenów wodnych, gdzie lud nie zawsze jest bezpieczny. Dziś będziemy ćwiczyć przy pomocy sań lodowych, różnych metod wydobywania osób z przerębla. Ważne rzeczą jest skoordynowania służb. Dziś ćwiczą wspólnie WOPR, Państwowa Straż Pożarna, OSP Dąb Polski oraz Policja. W tego typu przypadkach zazwyczaj działamy razem dlatego ważne jest poznanie sprzętu którym dysponujemy i wspólne ćwiczenia. Dzięki temu nasze działania będą szybsze i bezpieczniejsze."