Ferie 2024 we Włocławku. Tak było podczas zajęć w Teatrze Impresaryjnym. Zdjęcia

- Przy sali i w sali kameralnej Teatru Impresaryjnego we Włocławku, odbywają się "Ferie z Teatrem". Są to zajęcia zorganizowane w drugim tygodniu ferii pod wspólnym tytułem: "Teatr bawi, uczy, wychowuje". Na zajęcia zaprosiliśmy dzieciaczki, młodzież z Włocławka, przede wszystkim podopiecznych placówek miejskich gdzie organizowane są półkolonie. Podczas zajęć staramy się wpłynąć na młode pokolenie, by poznawali życie od strony teatralnej. Wpajamy im, że życie to teatr a teatr to życie. Staramy się uruchomić wyobraźnię dzieci, pomóc im ją rozwinąć, pokazać, ze w grupie można pracować razem i to się nam udaj - mówił Piotr Gutowski, kierownik Działu Organizacji Imprez i Edukacji Teatralnej w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku.