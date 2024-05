Otrzymaliśmy informację, z której wynikało, że na wysokości około 40 metrów uwięzione są osoby, które wykonywały prace remontowe na kościele – mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. - Na miejsce zdarzenia wysłano wozy z JRG 1 i JRG 2. Osoby uwięzione w koszu zostały ewakuowane za pomocą drabiny przystawnej. Nie była to typowa sytuacja. Działo się to na dużej wysokości przy silnym wietrze. Niemniej jednak udało się ewakuować te osoby pojedynczo.