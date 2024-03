Zakończenie nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej i jubileuszu 900-lecia diecezji włocławskiej. Program, zdjęcia

„Tego dnia we wszystkich kościołach sprawowana będzie uroczysta Msza św. dziękczynna za 900 lat Diecezji Włocławskiej, podczas której wybrzmi hymn Te Deum („Ciebie Boga wysławiamy”). Natomiast diecezjalne dziękczynienie za Nawiedzenie Matki Bożej na Jasnej Górze będzie miało miejsce 13 kwietnia. Tak jak zapraszaliśmy Maryję do naszej prastarej Diecezji, tak również zgromadźmy się przed Obliczem Czarnej Madonny, by wyrazić wdzięczność za łaskę spotkania z Nią w naszych parafiach. Niech udział w tych wydarzeniach przyczyni się do umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości” – czytamy w dalszej części zaproszenia biskupa włocławskiego.