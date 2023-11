38. Diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży we Włocławku - koncert, msza, adoracja. Zdjęcia

W katedrze odprawiona została msza św. pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu.

- Z jednej strony są to obchody Światowych Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym, a z drugiej strony mamy dziś pielgrzymkę dziękczynną młodzieży do katedry z racji jubileuszu 900-lecia naszej diecezji - mówi ks. Przemysław Pilarski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. - Z jednej strony jest to przestrzeń duchowa w katedrze - adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi i msza święta, której przewodniczy biskup Krzysztof Wętkowski. Podczas tej mszy wniesione zostaną relikwie błogosławionego Carla Acutisa, patrona młodzieży i internautów, które to relikwie zostały sprowadzone z Asyżu. Na zakończenie mszy świętej młodzież zostanie zawierzona wstawiennictwu tego patrona. Druga przestrzeń wspólnotowa to właśnie w Seminarium - podsumowanie wyjazdu grupy diecezjalnej na Światowe Dni Młodzieży w Portugalii od 26 lipca do 10 sierpnia. Mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa. Przybliżono także postać Carla Acutisa. Mamy też aspekt powołaniotwórczy - prezentują się różne grupy, wspólnoty i stowarzyszenia naszej diecezji związane z duszpasterstwem młodzieży. Prezentowane są idee, by zachęcić młodych ludzi, by zeszli z kanapy i starali się coś zrobić z wolnym czasem, dla pana Boga i wspólnoty.