Ksiądz dr Artur Niemira po 18 latach przestaje być kanclerzem i rzecznikiem Kurii Diecezjalnej we Włocławku

- Osiemnaście lat, to był dość bogaty czas, czas intensywny w życiu Włocławka i w życiu diecezji - mówi ks. Niemira. - Przypomnę tylko, że w życiu diecezji to była czas pontyfikatu biskupa Meringa oraz zmiana, czas pontyfikatu biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Ale jednocześnie to czas wielkich świąt i jubileuszy. Mam na myśli jubileusz 600-lecia katedry włocławskiej, kiedy to w roku 2011 gościliśmy Episkopat Polski we Włocławku, kiedy po raz pierwszy w historii mszy świętej w katedrze przewodniczył legat papieski, a z okna papieskiego w Watykanie papież Benedykt XVI na cały świat mówił o Włocławku. To się jeszcze w historii nie zdarzyło. Radosnym wydarzeniem była obecność we Włocławku przedstawicieli z okazji Światowego Dnia Młodzieży. To także jubileusz 900-lecia naszej diecezji i nawiedzenie Matki Bożej w obrazie jasnogórskim w parafiach diecezji. I do tego muszę dodać wspaniałe koncerty Filharmonii Narodowej w katedrze.