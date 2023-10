Wiązanki kwiatów na tamie we Włocławku - 39. rocznica tragicznej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Zdjęcia

- Pamiętam, jak zamarliśmy wszyscy oczekując informacji, że ksiądz Jerzy odnajdzie się cały i żywy, ale kiedy dowiedzieliśmy się, że został wrzucony do Wisły właśnie na włocławskiej zaporze byliśmy załamani - mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP. - Chodziłam wtedy do Liceum im. Ziemi Kujawskiej i my, jako młodzi włocławianie byliśmy porażeni tym, że to na naszej zaporze, że to nasze miasto w niedobry, szczególny sposób zaznaczone. Kiedy już dotarła ta wiadomość, że ksiądz Jerzy został bestialsko zamordowany przez przedstawicieli komunistycznego reżimu i na wyraźne zlecenie to przyjeżdżaliśmy tu codziennie w grupie koleżanek i kolegów na zaporę, by składać kwiaty i symbolicznie upamiętnić księdza Jerzego. Niedaleko stali panowie w samochodzie i kiedy my nie zdążyliśmy jeszcze zejść z zapory, wyrzucali te kwiaty. My przychodziliśmy następnego dnia i tak przez dłuższy czas.