Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Piotrkowie Kujawskim. Zdjęcia, wideo

- Cieszę się, że mogłam być z mieszkańcami Piotrkowa Kujawskiego, to dla mnie szczególny moment - mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP. - Chcę zwrócić uwagę na to, że z peregrynacją związana jest tradycja. I cieszę się, że jest ona kultywowana. Widać było, że osoby, które tu mieszkają chcą uhonorować Matkę Najświętszą. Przepiękne chorągiewki powiewające na całej trasie - to jest ten szczególny symbol. Tu jest tradycja, wiara, tu jest polskość.