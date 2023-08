35. Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej 2023 wyruszyła z Włocławka do Częstochowy. Zdjęcia

"Wierzę w Kościół Chrystusowy" - to hasło Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę w 2023 r. Grupy pielgrzymkowe wyruszyły i ruszą z Włocławka, Konina, Turku i Dzierżaw. Pierwsza z nich, z Włocławka, wyszła na pątniczy szlak 6 sierpnia, kolejna z Konina - 7 sierpnia, z Turku - 8 sierpnia i z Dzierżaw - 9 sierpnia 2023 r.

W niedzielę po mszy pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, w bazylice katedralnej pielgrzymi ruszyli w drogę do Częstochowy. Grupie piechurów towarzyszyło wiele osób odprowadzających.

Włocławscy pątnicy wyszli z Włocławka tradycyjnie po mszy św. odprawionej w bazylice katedralnej o godz. 6. Mają pokonania trasę liczącą 290 km. Średnio dziennie przemierzać będą 37 km. Pierwszym przystankiem po wyjściu z Włocławka będzie Izbica Kuj. Następnie przejdą do Koła, Skęczniewa, Charłupi Małej, Ostrówka, Rudnik i 12 sierpnia dotrą do Iwanowic.

Do Częstochowy wszystkie grupy dotrą w 13 sierpnia. Oficjalnie pielgrzymka zakończy się mszą św. odprawianą na wałach jasnogórskich, jednak większość pielgrzymów zostanie do 15 sierpnia, by wziąć udział w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.