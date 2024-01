Prasówka tygodniowa z 7.01.2024 we Włocławku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Gracze LOTTO mieli wiele powodów do świętowania w ostatnich 12 miesiącach. 2023 rok okazał się być bowiem hojny w wygrane. W Kujawsko-Pomorskiem padło 146 wygranych na sumę ponad 16 milionów złotych. Podajemy miasta, gdzie padły najwyższe wygrane, adresy kolektur oraz kwoty wygrane w poszczególnych grach LOTTO.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się na imprezach sylwestrowych we Włocławku i okolicy.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na poniedziałek 8 stycznia 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Wypadek w powiecie włocławskim. Samochód osobowy po dachowaniu wypadł z drogi i częściowo znajdował się w wodzie. Szczegóły, zdjęcia.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie zatrzymali 37-latka, który jest podejrzany o kradzież z włamanie do domu oraz uszkodzenie mienia. Dodatkowo był poszukiwany, dlatego trafił już do więzienia. Szczegóły, zdjęcia.