Takie były najwyższe wygrane w grach Lotto w 2023 w Kujawsko-Pomorskiem

Najwięcej wygranych (78) było w Ekspres Losach. To nowa szybka odmiana gier Lotto w której nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. Główny wygranych wynoszą od 2000 do 10 000 zł. W sumie wygrane wyniosły blisko 300 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy w Kujawsko-Pomorskiem - ponad 4 miliony - wygrano w Mini Lotto. W sumie było 146 wygranych na 16 039 297,80 złotych. Najmniej wygranych padło w lutym i marcu po 3. Najwięcej w lipcu - 30.