Budowa drogi ekspresowej S10 przez Włocławek - konsultacje z mieszkańcami. Zdjęcia

- To jest pierwszy dzień konsultacji społecznych z mieszkańcami, po to, by przybliżyć mieszkańcom warianty, które przygotował projektant - mówi Sebastian Borowiak, dyrektor oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. - I po to, by można było złożyć decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Po to sa konsultacje społeczne, by mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się i zapoznania się z konkretnymi wariantami. Nie chcemy realizować inwestycji bez wiedzy mieszkańców i samorządowców. Rok temu odbyły się już spotkania z samorządowcami. Uwagi do nas spłynęły i skorygowaliśmy warianty. Przypomnę tylko, że bydgoska GDDKiA to nie tylko droga ekspresowa S10 i województwo kujawsko-pomorskie. S10 biegnie także do aglomeracji obwodnicy warszawskiej. W mazowieckim mamy kolejne 80 kilometrów drogi i tam będziemy mieli kolejne spotkania.