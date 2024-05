Policjanci z Włocławka byli świadkami wypadku czterech pojazdów. Udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu. Zdjęcia

- Policjanci często z racji swojej służby są pierwszymi ratownikami na miejscu zdarzeń i do czasu przyjazdu innych służb pomagają ratować życie lub zdrowie osób poszkodowanych. Tak właśnie postąpili włocławscy policjanci, kiedy jechali 7 maja w godzinach porannych na wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku.