Trzy wypadki na autostradzie A1 w powiecie włocławskim. Lądował LPR. Zdjęcia

Do pierwszego wypadku doszło na autostradzie A1 w miejscowości Brzezie. Samochód dostawczy uderzył w barierki energetyczne

Do wypadku doszło na 188 kilometrze autostrady A1. W wyniku zdarzenia, dwie osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala - przekazał Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.

Na miejscu wypadku działały trzy zastępy Straży Pożarnej z JRG nr 1 Włocławek oraz OSP Machnacz i OSP Brześć Kujawski.