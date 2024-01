MAN przewrócił się na rondzie. Trociny wysypały się na Drogę Krajową nr 62. Zdjęcia

Według wstępnych ustaleń policji, 46-letni kierowca ciężarówki, jadący z przyczepą od strony Włocławka w kierunku Brześcia Kujawskiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze. To właśnie nieodpowiednia prędkość była bezpośrednią przyczyną przewrócenia się pojazdu - poinformował sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.