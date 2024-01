Dachowanie hondy w powiecie włocławskim. Dwie osoby w szpitalu. Zdjęcia

W chwili zdarzenia w pojeździe podróżowały cztery osoby. Na szczęście, wszystkie zdołały opuścić pojazd przed przybyciem służb ratunkowych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Zespół Ratownictwa Medycznego przeprowadził badania wszystkich uczestników wypadku - mówi Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych w środę (17.01.2024) o godzinie 5:07. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy JOP, w tym jednostki z JRG nr 1 Włocławek, OSP Lubraniec i Brześć Kujawski.

Dwie osoby, pomimo braku widocznych obrażeń, zostały przewiezione do szpitala na dalsze badania. Pozostałe dwie osoby zostały na miejscu, nie wymagając hospitalizacji. Przyczyny wypadku są na razie nieznane. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Policjanci ustalili, że 49-latka kierując pojazdem honda jadąc od Lubrańca w kierunku Brześcia Kujawskiego nie dostosowała prędkości do warunków na drodze. Straciła panowanie nad pojazdem i wpadła do rowu. Zdarzenie zakwalifikowane jako kolizja. Sprawczyni była trzeźwa, została ukarana mandatem karnym - powiedział Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku