Zderzenie trzech samochodów na skrzyżowaniu Ostrowskiej i Armii Krajowej we Włocławku. Zdjęcia

Na skrzyżowaniu ul. Ostrowskiej z ul. Armii Krajowej doszło do zderzenia samochodów. Pojazdami podróżowały cztery osoby po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego pozostały na miejscu zdarzenia - poinformował Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.

Okazuje się, że ostatecznie doszło do zderzenia trzech samochodów.

Na miejscu zdarzenia działały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku , które zajmowały się zabezpieczeniem terenu oraz usuwaniem skutków kolizji.

72-letnia kierująca oplem nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do kolizji z autami jadącymi z naprzeciwka. Dwoma fiatami. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Za spowodowanie zdarzenia kierująca oplem ukarana została mandatem karnym - przekazała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.