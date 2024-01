Drzewo uszkodziło samochód dostawczy na ul. Lipnowskiej we Włocławku

W środę 24 stycznia 2024 roku, o godzinie 8:09 na ul. Lipnowskiej we Włocławku doszło do niecodziennego zdarzenia. Drzewo, które niespodziewanie spadło na jezdnię, uszkodziło samochód dostawczy.

Na miejscu zdarzenia działania prowadzili strażacy z JRG nr 2 z Włocławka. Podczas działań ruch na ul. Lipnowskiej we Włocławku był utrudniony. Po usunięciu drzewa z jezdni, dalsze czynności prowadzili będący na miejscu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Było to zdarzenie losowe. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Uczestnicy zostali poinformowani co do dalszych możliwosci prawnych - przekazała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.