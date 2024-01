Narkotyki u 30-latka z Włocławka. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zdjęcia

Znaleźli tam susz roślinny o charakterystycznym zapachu, który następnie zabezpieczyli. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że jest to ponad 360 gramów marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i teraz musi liczyć się z karą wieloletniego więzienia. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.