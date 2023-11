39-latek z Włocławka miał narkotyki. Został zatrzymany przez policjantów, grozi mu do 10 lat więzienia

Okazało się, że mieli rację, bo znaleźli tam podejrzanie wyglądający susz roślinny, który zabezpieczyli do dalszych badań. Wykazały one, że jest to prawie 200 gramów marihuany. Poza narkotykami, kryminalni zabezpieczyli też w mieszkaniu kilka tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury. Tutaj usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środka odurzającego oraz udzielenia go innej osobie - informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku.