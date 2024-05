Bójka na placu Wolności we Włocławku. Pobitego mężczyznę karetka zabrała do szpitala OPRAC.: Joanna Maciejewska

We wtorek 7 maja 2024 roku na placu Wolności we Włocławku doszło do bójki – dwóch mężczyzn biło trzeciego. Rozdzielili ich miejscy strażnicy i wezwali policyjny partol. Pobity mężczyzna źle się czuł, więc wezwano karetkę, która zabrała go do szpitala. Sprawcy pobicia zostali przewiezieni na komendę.