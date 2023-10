40-latek uciekał przed policją w Kowalu. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące

Pościg na kierowcą mazdy. Policjant strzelił w oponę!

Przypomnijmy, że do zdarzenia z udziałem 40-latka doszło w sobotę 30 września. Około godziny 9 włocławscy policjanci podjęli pościg za kierującym mazdą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Podczas pościgu doszło do kolizji z policyjnym radiowozem. Jeden z funkcjonariuszy wykorzystał broń, by zatrzymać pojazd – strzelił w oponę. Policjanci, którzy brali udział w zdarzeniu, nie wymagali hospitalizacji.