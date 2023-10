Zabójstwo we Włocławku. Podejrzany mężczyzna nie przyznał się do winy Joanna Maciejewska

Na początku października 2023 roku na włocławskim Zazamczu doszło do tragedii. 38-letni mężczyzna został ugodzony nożem. Zmarł następnego dnia w szpitalu. Podejrzany 41-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt podejrzanego.