Prezes Sądu Rejonowego we Włocławku chce odwołania byłej szefowej Śródmieście Cafe z funkcji ławnika. Zdjęcia

Była prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek siedzi w areszcie?

Stowarzyszenie Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek w 2023 roku wygrało konkurs na operatora Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku. Prowadzenie kawiarni rozpoczęło 19 kwietnia 2023. Już jesienią nastąpiły zmiany w strukturach stowarzyszenia - ze stanowiska zrezygnowała ówczesna prezes. Informację o rezygnacji potwierdził włocławski ratusz, ale nie podał przyczyny tej decyzji. Nową prezes stowarzyszenia została Paulina Skowrońska, która jednak nie chciała komentować zmian, jakie zaszły w stowarzyszeniu.

Przypomnijmy, że z nieoficjalnych informacji, jakie do nas wtedy dotarły wynikało, że była prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia miała zostać zatrzymana i trafić do aresztu.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku nie zaprzeczyła w sprawie aresztu

Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Gdańsku, którą jeszcze w ubiegłym roku pytaliśmy między innymi o to, czy była prezes włocławskiego stowarzyszenia została aresztowana. Pytaliśmy też czego dotyczy prowadzone śledztwo i czy - oraz jakie - zarzuty postawiono. Otrzymaliśmy jedynie krótką odpowiedź, w której niestety nie było odpowiedzi na zadane pytania. Prokuratura - z uwagi na dobro postępowania i planowane dalsze czynności - nie udzielała szczegółowych informacji. Rzecznik prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w przesłanej wtedy odpowiedzi nie zaprzeczyła jednak, gdy pytaliśmy o to, czy wskazana przez nas - z imienia i nazwiska - była prezes stowarzyszenia, została zatrzymana i trafiła do aresztu.