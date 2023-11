Stowarzyszenie Mieszkańców Śródmieścia we Włocławku ma nową szefową. Była prezes trafiła do aresztu?

Stowarzyszenie, które jest operatorem Śródmieścia Cafe, ma nową prezes

„W stowarzyszeniu, które jest operatorem Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” we Włocławku nastąpiły zmiany kadrowe - dotychczasowa prezes złożyła rezygnację. Stowarzyszenie prowadzi „Śródmieście Caf” od kwietnia 2023 roku, kiedy to wygrało konkurs na prowadzenie kawiarni obywatelskiej i realizacja dalszych przedsięwzięć w "Śródmieście Cafe" nie jest w żadnej mierze zagrożona. Natomiast zmiany w Stowarzyszeniu Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek i ich powody, są wewnętrznymi sprawami kadrowymi tej organizacji” – poinformowała nas Aleksandra Bartoszewska, główny specjalista ds. informacyjno-publicystycznych w Urzędzie Miasta Włocławek.

Była prezes włocławskiego stowarzyszenia siedzi w areszcie?

Z nieoficjalnych informacji, które dotarły do naszej redakcji wynika, że była już prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia miała zostać zatrzymana i trafić do aresztu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Do prokuratury wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie, pytaliśmy między innymi o to, czy była prezes włocławskiego stowarzyszenia została aresztowana. Pytaliśmy też czego dotyczy prowadzone śledztwo i czy – oraz jakie – zarzuty postawiono. Otrzymaliśmy jedynie krótką odpowiedź, w której niestety nie było odpowiedzi na nasze pytania. Prokuratura – z uwagi na dobro postępowania i planowane dalsze czynności – nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie. Rzecznik prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w przesłanej odpowiedzi nie zaprzeczyła jednak, gdy pytaliśmy o to, czy wskazana przez nas była prezes stowarzyszenia, została zatrzymana i trafiła do aresztu.