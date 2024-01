Była prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek odwołana z funkcji ławnika - tak zdecydowali radni

- W momencie, kiedy najpierw zespół do spraw opiniowania ławników opiniował najpierw wszystkie kandydatury, nie mieliśmy żadnych informacji o toczącym się postępowaniu - mówi Piotr Kowal, przewodniczący Rady Miasta Włocławek. - Pani, która dziś jest przedmiotem uchwały, przedstawiła zaświadczenie o niekaralności. Przypuszczam, iż sąd również nie wiedział o toczącym się postępowaniu. Nie można było widzieć, co się dzieje w prokuraturze w Gdańsku, ponieważ wychodziłoby to poza nasze kompetencje. Z punktu widzenia społecznego chcielibyśmy unikać takich sytuacji, jak ta. Ale tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, co się za chwilę okaże i jakie postępowanie przeciwko komu się toczy. Tak naprawdę to pytanie do osoby, która przypuszczam, że podejrzewała, że może dziać się coś złego w jej życiu, a jednak zdecydowała się ubiegać o tę funkcję. My, kiedy otrzymaliśmy tę informację od prezesa sądu, wówczas na najbliższej sesji od powzięcia tej informacji dokonujemy korekty i naprawiamy tę niedoskonałość.