Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Włocławek, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wiemy, co będzie się działo w pierwszym "Sanatorium miłości 6" w TVP. Zobaczcie zdjęcia! [10.03.2024 r.]”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wiemy, co będzie się działo w pierwszym "Sanatorium miłości 6" w TVP. Zobaczcie zdjęcia! [10.03.2024 r.] W niedzielę, 10 marca, o godzinie 21.20, zapraszamy do śledzenia pierwszego odcinka szóstego sezonu programu "Sanatorium Miłości". Tym razem akcja toczyć się będzie w urokliwym uzdrowisku w Krynicy-Zdrój. Jakie niespodzianki czekają na uczestników i widzów? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem. Mamy też migawki z pierwszego odcinka programu. 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 9 marca 2024. Warzywa, owoce, wiosenne kwiaty, wielkanocne ozdoby. Zdjęcia, ceny We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W piękną, słoneczną choć jeszcze chłodną sobotę (9 marca 2024 roku) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku, na którym powoli czuć wiosnę i zbliżającą się Wielkanoc. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Tu nie będzie prądu Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 8-15 marca 2024). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkańcy Włocławka na przejściach dla pieszych. Zdjęcia z Google Street View Na mapach Google Street View można zobaczyć ulice i budynki, ale także mieszkańców miast. My wybraliśmy zdjęcia z przejść dla pieszych. Sprawdź, kogo we Włocławku przyłapała kamera Google Street View na pasach! Zobaczcie, czy i Was sfotografowano. Sprawdźcie galerię.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Emerytury 2024 już wpływają na konta. Terminy wypłat trzynastek [9.03.2024] Na konta wpływają emerytury podwyższone o nowy wskaźnik waloryzacji dla 2024 roku. Niektórzy w tym miesiącu otrzymają też trzynastki. Podajemy kwoty jak otrzymają emeryci i renciści. Zobaczcie wyliczenia i terminy wypłat trzynastek. 📢 Impreza z okazji Dnia Kobiet 2024 w Zajeździe "Sosenka" koło Włocławka. Zdjęcia, wideo W Zajeździe "Sosenka" w Jedwabnej pod Włocławkiem spotkały się panie na świętowaniu Dnia Kobiet. Imprezę poprowadził i do wspólnej zabawy zachęcał DJ Nawroś. Zobaczcie na zdjęciach i wideo, jak było podczas balu z okazji święta kobiet.

📢 Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Św. Jana Chrzciciela we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę, 9 marca 2024 roku wierni powitali obraz Matki Bożej Częstochowskiej przed kościołem parafialnym pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela na Starym Rynku we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z powitania obrazu. 📢 Wyniki meczów 18. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej [9 marca 2024] Pierwszą kolejkę w rundzie wiosennej rozegrały zespoły 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Podajemy terminarz i obsadę sędziowską. Wyniki meczów podawaliśmy na żywo. 📢 Kradzież portfela z zawartością we Włocławku. Rozpoznajesz tę kobietę? Policjanci z Włocławka zwracają się o pomoc w identyfikacji osoby, która może mieć związek z prowadzonym postępowaniem. Każdy kto rozpoznaje kobietę lub ma wiedzę co do okoliczności przywłaszczenia portfela w punkcie handlowym przy ulicy Zielony Rynek we Włocławku, proszony jest o kontakt z policjantami z komendy miejskiej we Włocławku.

📢 Tak było na dancingu z okazji Dnia Kobiet 2024 w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątkowy wieczór (8 marca 2024 roku) w Pałacu Bursztynowym we Włocławku zorganizowany został dancing z okazji Dnia Kobiet. Zobaczcie na zdjęciach i wideo, jak bawili się uczestnicy imprezy. 📢 Dzień Kobiet 2024 w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątkowy wieczór (8 marca 2024 roku) w Pałacu Bursztynowym we Włocławku spotkały się panie na świętowaniu Dnia Kobiet. Zobaczcie na zdjęciach, jak było podczas "Pink Night Ladies" - tylko dla pań. 📢 Te kobiety rządzą Włocławkiem i regionem. Galeria zdjęć na 8 marca 2024 Zobaczcie, które panie z Włocławka i powiatu włocławskiego mają największy wpływ na rozwój naszego regionu. Działają m.in. w samorządzie, oświacie, wolontariacie, biznesie i kulturze. Są zaangażowane w życie społeczne Włocławka i okolicy. Więcej w naszej galerii

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Loft Music Club Włocławek. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w Loft Music Club Włocławek. Tak było 2 marca 2024 roku. 📢 Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii NMP Królowej Polski na Zawiślu we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątek, 8 marca 2024 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej przywieziony został do kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Krokusowej na Zawiślu we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z powitania obrazu. 📢 Za darmo na OLX. Najnowsze oferty z Włocławka i okolic - zdjęcia [marzec 2024] Mieszkańcy Włocławka i okolic angażują się w zimowe porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na popularnym portalu ogłoszeniowym OLX.pl oferują różnorodne przedmioty, w tym ubrania, książki, meble, zabawki i wiele innych. Warto zauważyć, że wiele z tych przedmiotów jest dostępnych za darmo. Przejrzyjcie, jakie rzeczy oferują mieszkańcy Włocławka i okolic, oraz sprawdźcie najnowsze oferty - marzec 2024.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku. 📢 Targi Edukacyjne 2024 we Włocławku - dzień drugi. Zdjęcia, wideo W czwartek i piątek (7 - 8 marca 2024 roku) w Hali Mistrzów we Włocławku w ramach Targów Edukacyjnych swoje oferty zaprezentowały szkoły średnie i instytucje oświatowe nie tylko z Włocławka. Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia Targów Edukacyjnych 2024 we Włocławku, podczas którego zaprezentowały się uczelnie wyższe, szkoły policealne oraz instytucje oferujące zatrudnienie. 📢 Międzyprzedszkolny Turniej Tańca o Złote Buty we Włocławku. Zdjęcia W przedszkolu Publicznym nr 35 we Włocławku w piątek 8 marca odbył się Międzyprzedszkolny Turniej Tańca o Złote Buty. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Dyskusje wokół Rejsu na Przystani we Włocławku. Takie plany ma przyszły najemca lokalu. Zdjęcia Lokal gastronomiczny na przystani przy ul. Piwnej we Włocławku będzie miał nowego najemcę. Aleksander Ślufiński w kwietniu 2024 roku przejmie lokal, w którym od 10 lat działa Rejs. Nowy właściciel, w związku z lawiną komentarzy na temat przejęcia restauracji, zabrał głos w tej sprawie. Natomiast obecna właścicielka Rejsu potwierdza, że planuje otworzyć restaurację w innej lokalizacji.

