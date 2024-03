Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii NMP Królowej Polski na Zawiślu we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii NMP Królowej Polski na Zawiślu we Włocławku.

We wtorkowy wieczór obraz Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Krokusowej na Zawiślu we Włocławku