Obraz Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do parafii Narodzenia NMP przy ul. Robotniczej we Włocławku. Zdjęcia, wideo Wojciech Alabrudziński

We wtorek, 5 marca 2024 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej przywieziony został do kościoła parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Apostoła przy ulicy Robotniczej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z powitania obrazu.