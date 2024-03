Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii NSJ we Włocławku. Zdjęcia

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej

"Przez Matkę do Syna – 900 lat Diecezji Włocławskiej" - tak brzmi hasło nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej. W niedzielę (3 marca 2024 roku) obraz Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do kościoła parafialnego NSJ (Orioniści) we Włocławku. Został przywieziony ze Smólnika.