Wystawa "Tajemnice starożytnego tabernakulum" we Włocławku. Zdjęcia

Wystawa ta ma na celu przybliżyć znaczenie świątyni izraelskiej, starożytnej świątyni do naszych, obecnych czasów - mówi Tomasz Kosowski, pastor Kościoła Adwentystów. - Chcemy przez tę świątynię dotrzeć do ludzi, do ich życia duchowego, do tego, by pewne elementy, które były w starożytnej świątyni przenieść do naszego życia duchowego. Na przykład, że kiedyś w wyniku grzesznego życia człowieka musiały być składane ofiary. Człowiek powinien zastanowić się, kiedy ma pragnienie popełnienia grzechu albo lekko podchodzi sobie do spraw związanych z grzechem. Mówimy także o takich elementach jak świecznik, stół z chlebami pokładnymi, ołtarz kadzenia - to są symbole odnoszące się do Jezusa Chrystusa i do naszego życia duchowego. Mówimy też dziś o skrzyni przymierza, gdzie znajduje się dziesięć przykazań bożych. One mają szczególne znaczenie, bo regulują nasze relacje względem Boga i względem drugiego człowieka. Trzeba przestrzegać przykazań, wtedy nie będzie potrzeby składania ofiar, jak było dawnymi czasy.