Pochód 1 maja 2024 przeszedł ulicami Włocławka. Zdjęcia, wideo

- Mamy naprawdę solidny fundament opierający się na trzech historycznych filarach, żeby dziś mówić jasno i wyraźnie - to jest nasze święto, to jest najważniejszy dzień dla Lewicy - mówi Piotr Kowal. - Po pierwsze: wydarzenia sprzed 135 lat w Stanach Zjednoczonych, po drugie: 20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej i po trzecie: dokonania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, co należy podkreślać. Ten fundament gromadzi nas od wielu lat w tym niezwykle ważnym miejscu.

Rok temu 1 maja jasno powiedzieliśmy - 1 maja w roku 2023 będzie ostatnim 1 maja w tamtej rzeczywistości. Gdy za rok się spotkamy, będziemy wiedzieli, w jakim kraju i jakim mieście żyjemy.

Ruszamy dziś na ulice, by pokazać, że Lewica jest silna i dumna, idzie z podniesioną głową. Mamy poparcie społeczne. Jesteśmy dziś tu wspólnie. Każdy z nas ma jasny i wyraźny obowiązek - musimy mówić w dyskusjach: jesteśmy Europejczykami. Jeśli słyszymy zarzuty względem Unii Europejskiej nie chowajmy głowy w piasek. Mówmy, że żadnej kraj nie zyskał tyle na obecności w strukturach europejskich, co Polska.