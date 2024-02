Zapusty 2024, czyli Koza na Kujawach w gminie Choceń. Zdjęcia

Zapusty na Kujawach. Tradycyjna "koza" w Koszanowie i Śmiłowicach [zdjęcia, wideo]

Jak co roku grupy zapustne wędrują od gospodarstwa do gospodarstwa, by odstraszyć zimę i zapewnić pomyślność plonów. Odwiedziliśmy gminy Choceń i Włocławek....