Zapusty 2024 w Lubrańcu - Koza w Urzędzie Miasta i Gminy. Zdjęcia, wideo Wojciech Alabrudziński

Od Tłustego Czwartku do Ostatków na Kujawach grupy zapustne chodzą od domu do domu, by obwieszczać koniec karnawału. We wtorek, 13 lutego grupy zapustne wędrowały po Lubrańcu. Zobaczcie zdjęcia.