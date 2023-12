Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotę (30.12.2023 roku) najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki zabrzmiały w Sanktuarium św. Józefa we Włocławku. Podczas świątecznego koncertu "Gwiazdo Świeć, Kolędo Leć!" kolędy wykonali Olga Bończyk, Alicja Majewska, Łukasz Zagrobelny. Zobaczcie zdjęcia.

Tak bawiono się podczas Sylwestra 2022 roku w lokalach we Włocławku i powiecie włocławskim. Zobaczcie fotorelacje z imprez z powitania 2023 roku.



W ostatnią sobotę grudnia 2023 na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku na straganach jak zawsze królowały świeże owoce i warzywa, ubrania, buty i wiele innych rzeczy zarówno do domu jak i ogrodu. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

W okresie międzyświątecznym lodowisko przy ulicy Wysokiej we Włocławku cieszy się dużym zainteresowaniem. W piątek (29.12.23 roku) na miejskiej ślizgawce można było nie tylko pojeździć na łyżwach, ale spotkać się z koszykarzami Anwilu Włocławek porozmawiać i zrobić wspólne zdjęcia. Była fotobudka i drobne upominki. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

Na czwartek, 28 grudnia 2023 roku, zwołano 71. radę miasta Włocławek. Sesja odbyła się w sali nr 4 Urzędu Miasta, a radni zajęli się m.in. uchwaleniem budżetu miasta Włocławek na 2024 rok oraz uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042. Radni przegłosowali również uchwałę, dzięki której ul. 3 Maja we Włocławku zostanie pozbawiona kategorii drogi publicznej i wykreślona z listy ulic objętych strefą płatnego parkowania. Zobaczcie zdjęcia z sesji.

Na Drodze Wojewódzkiej nr 267 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Szczegóły, zdjęcia.

Horoskop partnerski ukazuje przyszłość poszczególnych znaków zodiaku w zakresie życia uczuciowego. Nadchodzący rok zapowiada ogromne zmiany, choć nie zawsze oznacza to rozstania, ale w przypadku niektórych wejście w nową relację bądź utrwalenie tej już istniejącej. Sprawdź, co mówią zbliżające się układy planet.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji z Włocławka, którzy prowadzili śledztwo w sprawie napadu, szczegółowo analizowali każdy element, co doprowadziło ich do identyfikacji sprawcy przestępstwa. Mężczyzna został już zatrzymany i postawiono mu zarzut dokonania rozboju. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec 36-letniego mieszkańca Włocławka.

W środę i czwartek (27 i 28 grudnia 2023 roku) we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbywa się ostatnia tegoroczna akcja Fundacji Ładowarka. Zobaczcie zdjęcia ze środowych warsztatów pieczenia i zdobienia świątecznych pierników, w których wzięły udział dzieci ze Świetlicy Caritas Diecezji Włocławskiej.

Kiedy ostatnio usłyszałeś od kasjera w sklepie: „Czy mogę być winna grosika?” To powszechna praktyka, a niewielu klientów wie, że prawo stoi tutaj całkowicie po stronie sprzedawcy. Czy klient musi mieć drobne pieniądze na zakupach? Czy kasjer może nie wydać grosza? UOKiK odpowiada.

Szukasz zagubionych kluczy, komórki a może roweru, okularów lub zegarka? Zobacz, czy w biurze rzeczy znalezionych przy ulicy Bojańczyka we Włocławku nie znajduje się to, co zgubiłeś!