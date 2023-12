Radni uchwalili budżet Włocławka na 2024 roku. Ulica 3 Maja bez parkomatów. Zdjęcia

- Klub Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję, że jednak tego budżetu nie poprze. Jest to budżet tylko i wyłącznie wyborczy, nakierowany pod interes prezydenta Marka Wojtkowskiego. Nie poprzemy również wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ jest nierealna, zakłada na koniec przyszłego roku zadłużenie ponad 600 milionów złotych. Natomiast od 2025 roku budżety mają wychodzić na zero, czyli bez nakładów inwestycyjnych. Naszym zdaniem jest to nierealne i nie do przyjęcia - mówił Janusz Dębczyński w imieniu klubu radnych PiS. - Poza tym w tym budżecie nierealizowane są, po raz kolejny, postulaty klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. To są tak naprawdę postulaty 11 tysięcy mieszkańców, którzy poparli nas w 2018 roku w wyborach do rady miasta. Lekceważenie tych mieszkańców przez prezydenta i większość w radzie miasta jest nie do przyjęcia.