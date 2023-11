69. sesja Rady Miasta Włocławek - radni o podatkach i posiłkach w szkołach. Zdjęcia

- Miasto proponuje drastyczną podwyżkę, aż 15 procent w stosunku do tego, co mamy w tym roku. Jest to duża kwota i z tego tytułu do budżetu wpłynie dodatkowo 11 milionów 367 tysięcy złotych. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy temu przeciwni. Uważamy, że tak drastyczna podwyżka nie powinna mieć miejsca. Zwłaszcza że inflacja w sposób dość stabilny ulega zmniejszeniu, jest jednoprocentowa. Ekonomiści w przyszłym roku szacują, że może być między 4 a 6,5 procent przez cały rok, więc tak duża podwyżka nie ma uzasadnienia - mówił Janusz Dębczyński w imieniu klubu radnych PiS.