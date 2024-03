Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Włocławek, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przegląd tygodnia: Włocławek, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nowy wskaźnik waloryzacji dla roku 2024, wpływający na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, jest już znany. Jak to odbije się na Twojej emeryturze lub rencie? W tej analizie zagłębimy się w szczegóły wskaźnika i jego konsekwencje dla polskich emerytów i rencistów. Taka będzie waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Sprawdźcie podwyżki.

Karnawał czy też czas po nim to okres, kiedy możemy pozwolić sobie na więcej. Więcej kolorów, więcej błysku, więcej ekstrawagancji. To czas, kiedy nasze paznokcie mogą stać się prawdziwym dziełem sztuki, które podkreśli nasz karnawałowy look. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najmodniejszych stylów manicure na marzec 2024. Zdjęcia.