Przegląd tygodnia z 25.02.2024 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 18.02 do 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Chełmica, gmina Fabianki. Zdjęcia, wideo”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Chełmica, gmina Fabianki. Zdjęcia, wideo W sobotę, 24 lutego 2024 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej dowieziono do kościoła parafialnego w Chełmicy Dużej. Przed kościołem i w kościele oczekiwała duża grupa mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia z powitania obrazu. 📢 Planowane wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Tu nie będzie prądu Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 23-29 lutego 2024). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.

📢 Za darmo na OLX. Najnowsze oferty z Włocławka - zdjęcia [luty 2024] Mieszkańcy Włocławka i okolic angażują się w zimowe porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na popularnym portalu ogłoszeniowym OLX.pl oferują różnorodne przedmioty, w tym ubrania, książki, meble, zabawki i wiele innych. Warto zauważyć, że wiele z tych przedmiotów jest dostępnych za darmo. Przejrzyjcie, jakie rzeczy oferują mieszkańcy Włocławka i okolic, oraz sprawdźcie najnowsze oferty - luty 2024.

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Nowy wskaźnik waloryzacji dla roku 2024, wpływający na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, jest już znany. Jak to odbije się na Twojej emeryturze lub rencie? W tej analizie zagłębimy się w szczegóły wskaźnika i jego konsekwencje dla polskich emerytów i rencistów. Taka będzie waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Sprawdźcie podwyżki.

📢 Najmodniejsze paznokcie, błyszczące i kolorowe na luty 2024. Manicure - zdjęcia Karnawał czy też czas po nim to okres, kiedy możemy pozwolić sobie na więcej. Więcej kolorów, więcej błysku, więcej ekstrawagancji. To czas, kiedy nasze paznokcie mogą stać się prawdziwym dziełem sztuki, które podkreśli nasz karnawałowy look. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najmodniejszych stylów manicure na luty 2024. Zdjęcia. 📢 Najmodniejsze paznokcie. Zdjęcia - zobacz wzory, pomysły Czekoladowe brązy, klasyczna czerwień i fiolety przypominające dojrzałe śliwki na te kolory najczęściej stawiają panie jesienią. Na paznokciach królują także granty i klasyczne frencze. Takie są najmodniejsze paznokcie w tym roku. Zobacz najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski. 📢 Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP VIII i IX kadencji we Włocławku. Zdjęcia ze spotkanie "Wolnych Polaków" W sobotę (24 lutego 2024 roku) sympatycy Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w "Spotkaniu wolnych Polaków" zorganizowanym w sali Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku. Gościem specjalnym była poseł Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP poprzedniej kadencji z Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

📢 Sparing LTP Lubanie – Lubienianka Lubień Kujawski. Padły 4 gole. Zdjęcia, wideo W sobotę, 24 lutego 2024 roku na boisku ze sztuczną nawierzchnią Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku rozegrano mecz sparingowy LTP Lubanie - Lubienianka Lubień Kujawski. Padły cztery gole. Zobaczcie zdjęcia z tego meczu. 📢 Wybory samorządowe 2024 Włocławek. Konwencja Nowej Lewicy, kandydaci do rady miasta. Zdjęcia, wideo, lista W sobotę, 24 lutego 2024 roku w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych zorganizowano konwencję wyborczą Nowej Lewicy Włocławek. Nie tylko został oficjalnie zaprezentowany kandydat na prezydenta Włocławka. Przedstawiono także kandydatów do rady miasta. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 24 lutego 2024. Tanie warzywa, owoce, pierwsze wiosenne kwiaty. Zdjęcia, ceny We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W ostatnią sobotę lutego (24 lutego 2024 roku) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku, na którym pojawiły się pierwsze wiosenne kwiaty. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.

📢 Jubileusze małżeńskie 2024 w gminie Fabianki. Te pary przeżyły razem 50 i 60 lat. Zdjęcia, wideo W piątek (23 lutego 2023 roku) w Dworku pod Aniołem w Cypriance, w gminie Fabianki wręczono medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które razem przeżyły ze sobą ponad 50 lat. Jedna z par obchodzi w tym roku 60-lecie pożycia. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Dziupla samochodowa w powiecie radziejowskim zlikwidowana. Zdjęcia Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie zlikwidowali dziuplę samochodową na terenie gminy Dobre. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który był w trakcie demontażu samochodu o wartości prawie 200 tysięcy złotych. 30-latek usłyszał już zarzut paserstwa. Trafił też pod policyjny dozór. Szczegóły akcji, zdjęcia.

📢 Ziemia włoska wspomniana jest w hymnie Polski, a polska krew w hymnie: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Ziemia włoska wspomniana jest w hymnie Polski, a polska krew w hymnie:

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 685) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Co Góral Podhalański cyfruje na cusze? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Co Góral Podhalański cyfruje na cusze? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 685) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej.

📢 Tak przed remontem wygląda most im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku. Zdjęcia Dziury, wyboje, zniszczony chodnik, mech i trawa - tak prezentuje się dziś we Włocławku most im. Edwarda Śmigłego-Rydza. Ma się to zmienić po remoncie, na który Włocławek otrzymał aż 30 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja ruszyć ma w połowie roku 2024. Zobaczcie na zdjęciach, w jakim stanie jest teraz most.

