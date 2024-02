Jubileusze małżeńskie 2024 w gminie Fabianki. Te pary przeżyły razem 50 i 60 lat. Zdjęcia, wideo

- Każda z świętujących dziś par ma swoją niepowtarzalną historię, którą wspólnie piszą od ponad pół wieku - mówiła do zaproszonych par Irena Cackowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Fabiankach. - To ponad dwadzieścia historii miłosnych, które mogłyby stanowić scenariusz niejednego pięknego filmu o miłości. Dzielenie życia z drugą osobą to duże wyzwanie, które wymaga sztuki kompromisu i wyrozumiałości. To cierpliwość i tolerancja. Bo miłość zaczyna się wtedy, gdy szczęście drugiej osoby jest ważniejsze niż swoje. Wspólne pół wieku razem, to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to wrażliwość na drugiego człowieka, oddanie i zaufanie. To wzór mądrego życia i przykład dla młodych pokoleń.